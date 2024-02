"Grandi ospiti attesi al Tedx Colligiano: Luana Esposito, Enzo Celli e Andrea Rodini tra i protagonisti"

Per il Tedx colligiano c’è grande attesa, soprattutto, per gli ospiti attesi per il 16 marzo. I primi cinque sono già stati svelati: Luana Esposito, autrice creativa e content creator, inventa nuovi linguaggi per rendere l’informazione accessibile a tutti. Enzo Celli, leader nel campo della crescita personale e della formazione. Il conosciuto e colligiano Andrea Rodini, grande nome nel mondo della musica, collabora con artisti del calibro di Noemi, Miele e Mahmood al Festival di Sanremo e Tancredi ad Amici.