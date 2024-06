Grandi ospedali. Le Scotte nella top ten

C’è il policlinico delle Scotte nella ’spina dorsale’ di grandi ospedali che garantiscono le cure più complesse e per questo attraggono pazienti da tutta Italia. L’ospedale di Siena si piazza così nella top 20 dei grandi ospedali - pubblicata ieri dal Sole 24 Ore –, in base ad un quadro stilato dal Ministero della Salute, che poggia sul numero delle dimissioni e la provenienza dei pazienti.

Non si tratta di una classifica per performance ma di una mappa. "Siamo fra i primi 20 ospedali italiani che più attraggono da fuori regione – conferma il dg Antonio Barretta –, in realtà siamo nei primi dieci. Per questo ringrazio tutti i nostri professionisti e la loro dedizione".

Nella top 20 ci sono tutti e tre gli ospedali toscani – Scotte, Careggi e Cisanello –, 5 ospedali della Lombardia, 3 del Veneto e 3 di Roma; il Sant’Orsola di Bologna e gli Ospedali riuniti delle Marche; solo due strutture sono nel Sud Italia.