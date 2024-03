Grande distribuzione. Sciopero e presidio oggi proclamato dai sindacati

Proclamato per oggi lo sciopero di tutto il personale dipendente delle imprese della distribuzione moderna organizzata – Federdistribuzione. A partire dalle 10.30 si terrà inoltre un presidio presso Piazza Matteotti. "Sono trascorsi quasi 51 mesi dalla scadenza del primo (e ultimo) contratto sottoscritto da Federdistribuzione con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltuCs, e la ritrosia patologica a dare il giusto riconoscimento in termini economici ai dipendenti delle aziende associate non accenna ad attenuarsi – si legge nella nota firmata da Samuele Bernardini, Marco Brogi e Johnny Galeotti, segretari delle associazioni di categoria coinvolte nel territorio senese -. Vogliamo certezze sul salario e lo vogliamo in linea con il costo della vita, vogliamo valorizzare gli aspetti riferibili ad una migliore conciliabilità di vita/lavoro e non scambiare i temi con dinamiche peggiorative".