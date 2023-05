Grande attesa per il via del Giro Donne

Tra poco più di un mese Chianciano Terme si colorerà di rosa. La prima tappa del Giro Donne, il 30 giugno, avrà partenza e arrivo nella cittadina termale. Proprio qui sarà assegnata la prima maglia rosa di una delle più importanti corse internazionali di ciclismo. Abbiamo contattato l’assessore allo sport Fabio Nardi che insieme ad Alamo Presenzini fa parte del comitato organizzatore. "Il via sarà con una cronometro individuale di circa 4,5 km che attraverserà le vie di Chianciano. La partenza è da piazza Italia mentre l’arrivo è fissato davanti al Parco Acqua Santa. Ma già il giorno prima, sempre al Parco Acqua Santa, ci sarà la presentazione delle squadre con i team giovanili di ciclismo della zona che saranno presenti per salutare la carovana. Il Giro Donne sarà seguito da Rai Sport e alla gara parteciperanno 169 atlete".

Una buona notizia anche per gli alberghi della cittadina termale. Un evento che sarà visto in tutto il mondo e che promette spettacolo. Nardi ha aggiunto: "Molte squadre faranno un sopralluogo a Chianciano Terme anche la settimana prima della gara", presto ai cittadini sarà comunicata "la viabilità alternativa". L’assessore Damiano Rocchi ha aggiunto: "Chianciano "ospiterà le migliori squadre al mondo, oltre a tutta la carovana organizzativa della competizione, per un totale di circa 600 persone coinvolte". Le immagini saranno trasmesse in oltre 200 Paesi.

Luca Stefanucci