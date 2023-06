’Gran Premio Italia 2023 Fujifilm’ Il senese Agnesoni vince con il Palio

Il fotografo senese Mauro Agnesoni si è aggiudicato il Premio ’Foto dell’Anno 2022 – Gran Premio Italia 2023 Fujifilm’ organizzato annualmente dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Lo ha fatto con un significato quanto artistico scatto con i contradaioli, in questo caso della Selva, che esultano dopo una carriera vittoriosa. Un concorso importante e fortemente di selezione: possono infatti partecipare alla selezione per aggiudicarselo gli autori che hanno ottenuto ammissioni o premi ai concorsi fotografici nazionali o internazionali con patrocino Fiaf. Agnesoni è il primo senese che si è aggiudicato questo ambito premio, il valore aggiunto, con una foto scattata proprio nel vortice di un dopo palio. Oltre a un consistente premio in materiale fotografico, e la medaglia di rito, il premio da diritto alla pubblicazione della foto sulla copertina dell’annuario che uscirà nei prossimi mesi e sulla rivista Fotoit. La comunicazione del premio è avvenuta il fine settimana scorso durante il Congresso annuale a Caorle (Ve). "Il premio più importante della mia carriera", ha commentato Agnesoni.

Massimo Biliorsi