Gran finale per il Pigio . Doppietta di Cimamori

Cimamori trionfa al Pigio 2023 a Poggibonsi. Sono riusciti a imporsi nell’occasione sia i maschi, nella finale con gli Orti, sia le femmine, prime classificate nel Pigio Lady grazie al successo nei riguardi di Chiesina. Un en plein che fa storia per il rione che abbraccia viale Marconi, via delle Pancole e le strade limitrofe nella competizione della spremitura dell’uva organizzata dall’Associazione dei Rioni, con in testa la presidente Martina Angiolini.

Cimamori, in tenuta nera, si è dunque accaparrato con le sue squadre i due boccioni artistici, firmati rispettivamente da Simona Piergentili e da Silvia Andreini, mentre la corsa per la conquista dello Zipolo, il premio riservato alla miglior sfilata realizzato stavolta da Fausto Busini, ha visto l’affermazione degli Orti, che hanno dunque trovato il modo per riscattarsi dagli esiti avversi della finale contro Cimamori.

I migliori rionali negli aspetti scenografici sono dunque risultati i ragazzi in verde, sulla base del responso della giuria. Abili a sviluppare il tema indicato nel regolamento 2023, ovvero ’Le emozioni’, come motivo conduttore della manifestazione che si è conclusa con la partecipazione del sindaco David Bussagli (l’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Poggibonsi). Una rassegna capace di riunire tanta gente negli spazi del parco urbano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di via Montecitorio, grazie all’impegno dei rappresentanti dei sette rioni - Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo - ai volontari in servizio nell’arco del fine settimana per Vab Valdelsa, Misericordia, Pubblica assistenza, alle attività commerciali e alle associazioni che hanno allestito gli stand nella superficie della disfida, accogliendo frotte di appassionati, sostenitori, curiosi e persone di passaggio da diversi centri del circondario.

In musica il gran finale, ieri sera, per merito del repertorio da revival che è solito caratterizzare ogni edizione del Pigio, nella due giorni targata Associazione dei Rioni. Un ente che si dedica anche ad altre iniziative nel corso dell’anno, tra feste e momenti con fini benefici.