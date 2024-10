Go kart e beneficenza. Sfida in ricordo di Brio. Donazioni per il progetto che aiuta i piccoli pazienti

Dieci anni e non li dimostra, il ’palio’ dei go kart. Una manifestazione che unisce il mondo delle Contrade e dei fantini alla beneficenza. E che, nel corso degli anni, è diventata l’evento clou dell’ottobre senese unitamente ad altri due appuntamenti che ’spezzano’ il grigio dell’autunno per chi si lascia alle spalle la stagione paliesca. Da un lato la mostra ’Cavalli d’autore’ al Santa Maria della Scala, aperta dal 4 al 31 ottobre, dall’altro la Rassegna dei puledri in Fortezza che ci sarà il 26, giunta alla terza edizione. A testimoniare il valore degli eventi la presenza ieri alla presentazione del sindaco Nicoletta Fabio.

A dedicare un pensiero alla marchesa Maria Aurora Misciattelli Paparozzi, capitana vittoriosa della Torre scomparsa pochi giorni fa, è stato l’organizzatore della sfida sui go kart, Stefano Berrettini. Ricordando che l’11 e il 12 ottobre alla pista di Casetta ci saranno, per l’edizione della stella, capitani appunto e fantini, barbareschi, allievi, legend, presidenti di società e quest’anno anche veterinari e maniscalchi, oltre ai componenti del Comitato Amici del Palio. Un gruppo sempre più ampio che animerà l’appuntamento sui go kart nel ricordo dell’indimenticato Andrea Mari, detto Brio. Gli speaker? I tre giovani ’Armadilli’.

"Il decennale merita sostegno e partecipazione. E merita anche una grande finalità. Per questo motivo la Lilt di Siena – spiega la presidente Gaia Tancredi – destinerà le donazioni che deriveranno dalla manifestazione a un grande progetto, condotto dalla dottoressa Cecilia Lucenti, nei locali di viale Europa, destinato a bambini e ragazzi che per ragioni diverse devono superare deficit neurologici. Le sue tecniche innovative di agopuntura aiutano sensibilmente i giovani pazienti, a volte con recuperi sorprendenti. Per le famiglie che li accompagnano nel nostro centro il servizio è gratuito. Grazie fin da ora per chi contribuirà a mantenere a Siena questa splendida opportunità riabilitativa".

Poi la grande mostra ’Cavalli d’autore’ che si apre venerdì 4 ottobre al Santa Maria e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. "La scorsa stagione abbiamo registrato diecimila ingressi", ricorda Elena Conti che cura l’evento. E che quest’anno ospita le opere di pittori del Drappellone come Tommaso Andreini, Rita Petti e Massimo Stecchi, unitamente all’artista che ha realizzato il Masgalano 2024, Lara Androvandi. Tra gli altri Giovanna Romano, Fabio Mazzieri e Daniele Zacchini ma anche nomi internazionali che arrivano da Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Germania, Mongolia e Stati Uniti. Protagonista indiscusso della collettiva d’arte sarà il cavallo . "A visitarla verranno gli studenti delle scuole – sottolinea Elena Conti – e anche i ragazzi delle ’Bollicine’".

