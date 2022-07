Gnm, ora la scuola diventa sostenibile

Il progetto Green Network Media ideato da Gamma Consulting e coordinato, in ambito scolastico, dalla professoressa Valentina Guarnieri punta a favorire l’interconnessione virtuosa tra il mondo della scuola, la sostenibilità dei territori di riferimento e l’intervento di operatori economici lungimiranti che abbiano a cuore, a livello o individuale e aziendale, tali obiettivi. Gnm intende accompagnare il territorio e le sue istituzioni, agendo in primis proprio sulla scuola, nel trovare soluzioni basate sulla natura, in piena coerenza con quanto raccomandato dall’Ue con le strategie sulla biodiversità e sull’agricoltura sostenibile. Il progetto è iniziato sul finire del 2019 e ha base a Siena. Siena è certificata come provincia Carbon Free già dal 2011, cioè l’intera provincia riesce a riassorbire tutte le proprie emissioni nell’ambiente. Sulla base dei positivi riscontri nel primo biennio di attività che, pur condizionato dalla pandemia, ha interessato alcune delle principali scuole medie superiori del capoluogo (coinvolgendo di fatto molti docenti e quasi 500 studenti), è arrivato il momento di terminare la fase iniziale sperimentale e di programmare una seconda fase più ambiziosa e strutturata. Nel prossimo triennio il progetto tenterà di allargare i confini del progetto Gnm ad altre province per tentare di raggiungere, a regime, almeno l’intera Toscana.

Per il 2022 di assoluto rilievo risulterà il contributo fornito al progetto Gnm da parte di Mark e Caterina Getty. Getty non è solo un noto ed importante imprenditore a livello mondiale ma nel tempo ha sempre dimostrato attaccamento al territorio senese e toscano.