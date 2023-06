Gnassi conquista il titolo italiano Brilla la stella della campionessa Chiusi in alto nel canottaggio

Azzurro come il cielo, azzurro come quella maglia che fa sognare e che solo i più forti indossano. La chiusina Anita Gnassi, giovane ma già affermata talento del nostro canottaggio, insieme a Maria Sole Perugino ha conquistato il titolo italiano, categoria doppio pesi leggeri femminile. A Gavirate (Varese) domenica è arrivata un’importante vittoria che certifica ulteriormente il percorso di crescita di questo talento naturale, sbocciato nella D’Aloja Chiusi, che si è meritato la medaglia più prestigiosa insieme alla Perugino. Una coppia che, con i colori della Baldesio (storica realtà di Cremona), ha regalato emozioni precedendo di 5:57 secondi le campionesse in carica Matilde Barison e Sara Borghi. Ovviamente grande la soddisfazione anche a Chiusi dove Anita torna spesso e con cui i rapporti sono rimasti ottimi. Alla Canottieri D’Aloja hanno fatto il tifo per lei e il cuore si è riempito di felicità per un risultato storico raggiunto. Ad Anita sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, e di tanti amici ed appassionati sportivi. "Ci speravamo, perché sapevamo di essere all’altezza - commenta a La Nazione Anita Gnassi - ma io personalmente non ci credevo. Siamo un equipaggio nuovo e abbiamo vinto contro le campionesse in carica con un ottimo tempo. Adesso sono alla Baldesio ma con Chiusi abbiamo festeggiato, ricevo sempre tanto supporto, mi coccolano e li ringrazio, è merito anche loro". Anita non ha mollato gli studi in biologia, adesso è a Chiusi e continuerà ad allenarsi facendo sponda tra casa e Cremona in vista dei prossimi appuntamenti. Il 24 e 25 giugno ci sono infatti campionati italiani under 23 e un ottimo risultato avvicinerebbe Anita al prossimo obiettivo, quello del mondiale di categoria. Appuntamento di nuovo a Gavirate, il sogno continua. Da sottolineare che lo scorso weekend anche i colori della D’Aloja Chiusi si sono ben distinti, grazie a tanti atleti, ai campionati italiani. Nella quattro di coppia pesi leggeri, terzo posto che vale il bronzo per Francesco Valdambrini, Marco Poggiani, Andrea Colucci e Lorenzo Caciotti. Nel doppio Under 19, Andrea Colucci e Marco Poggiani hanno concluso al quinto posto la semifinale, mancando di una posizione l’accesso alla finalissima. Nei quattro di coppia senior, Lorenzo Colucci, Lorenzo Dal Bello, Lorenzo Caciotti e Francesco Valdambrini sono arrivati settimi in una gara in cui erano presenti tanti campioni. Risultati che dimostrano l’efficacia e la tradizione della scuola chiusina capace di sfornare tanti atleti di livello grazie ad uno staff molto preparato.

Luca Stefanucci