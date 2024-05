Globo: alta tensione. E’ stato di agitazione

Le lavoratrici e i lavoratori della Globo Abbigliamento di Colle di Val d’Elsa sono di nuovo in stato di agitazione, la Filcams Cgil e il Nidil Cgil. Di fatto martedì 21 maggio dalle 16 alle 18 si svolgerà un presidio sindacale con conferenza stampa delle lavoratrici e dei lavoratori della Globo, fissi e interinali, del punto vendita di Colle in località Belvedere.

"Al silenzio del padrone faremo sentire la voce di chi lavora! – spiegano Filcams Cgil e NIdiL Cgil Siena – Le lavoratrici e i lavoratori che operano nel negozio colligiano dicono basta al precariato e chiedono relazioni sindacali costruttive!".

"I sindacati – viene affermato in una nota – denunciano ormai da tempo una carenza nelle relazioni sindacali, un utilizzo eccessivo del personale interinale (precario) ed un’organizzazione del lavoro che non tiene conto dei ‘tempi di vita e di lavoro’". Un caso era arrivato anche nel dicembre del 2022, quando i lavoratori del punto vendita di Colle minacciarono lo sciopero. I lavoratori dell’azienda di calzature e abbigliamento, anche al tempo erano in stato di agitazione e minacciarono lo sciopero per le condizioni di precariato della struttura presente in località Belvedere.

A distanza di anni, quindi, la situazione sembra persistere e le preoccupazioni aumentano. Si attendono delle delucidazioni o se le mobilitazioni che sono state fissate potranno smuovere qualcosa a livello di maggiore sicurezza. Da ricordare che la struttura è andata a sostituire una storica sede del Mercatone Uno che era presente alcuni anni fa.

Lodovico Andreucci