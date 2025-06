Gli sponsor del ponte. Parte la raccolta fondi per il Bailey sul Foenna

Il progetto di viabilità alternativa provvisoria, con l’installazione di un ponte di tipo Bailey, entra in una fase decisiva. Come è noto questa è stata la scelta ritenuta migliore, pensando in primis alle tante aziende presenti nei paraggi ma anche ai cittadini, considerati i tempi di viaggio che si sarebbero molto allungati con i percorsi alternativi, quando nel tratto della Strada provinciale 327 di Foiano, tra Torrita di Siena e Bettolle (ma nel territorio sinalunghese) si svolgeranno gli interventi di adeguamento strutturale del ponte sul torrente Foenna. Nel sito del Comune di Torrita di Siena è stato pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor finalizzato alla realizzazione del ponte Bailey sul torrente Foenna, una struttura che permetterebbe di mantenere percorribile una delle zone più trafficate e importanti della Valdichiana senese.

Un’opera a cui le imprese del territorio, soprattutto torritesi, avevano deciso di contribuire aderendo ad una raccolta fondi. Dopo che avevano ricevuto una lettera dal Comune, comunque non vincolante, tanti imprenditori avevano comunicato il loro contributo, si parla di oltre 300mila euro complessivi. Una "promessa" che adesso può diventare concreta perché le aziende hanno la possibilità di versare la cifra in precedenza dichiarata. Un contributo che sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo: i costi necessari all’installazione del ponte, si legge nell’avviso, ammontano a 735mila euro.

Ma a contribuire ci sono anche i comuni di Torrita di Siena (con 100mila euro), Sinalunga (50mila euro), la Provincia di Siena (100mila euro) e non solo perché, come spiegato dal Comune di Torrita, "la Regione Toscana ha destinato 250mila euro alla Provincia (responsabile dei lavori) come contributo per la realizzazione dell’intervento, compresa la nuova viabilità alternativa, cioè il Ponte Bailey". Quindi se gli imprenditori manterranno la promessa il ponte provvisorio, e i necessari percorsi viari complementari, si farà. E dubbi non sembrano esserci. "Io non ne ho – dice il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi – E se la cifra avanzerà pensiamo di fare un pannello luminoso con i nomi di chi ha contribuito".

Gli sponsor avranno visibilità e "potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente", si legge nell’avviso. Per la presentazione della domanda di partecipazione c’è tempo fino le ore 10 del 25 luglio. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 15 settembre o in due rate.