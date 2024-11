Gli scatti di Migliorini volano a Milano: "Sogno o son desto" fino al 30 novembre

Gli scatti visti dall’occhio dell’artista-fotografo Andrea Migliorini, in bianco e nero, hanno fatto il viaggio da sotto le torri fino a Milano. Selezionate in una mostra collettiva internazionale insieme ad altri artisti alla galleria "iKonica Art Gallery" dal titolo "Sogno o son desto" aperta fino al 30 novembre, curata da Francesca Bianucci e Chiara Cinelli. Sono opere scelte e firmate da artisti italiani e internazionali dedicate al tema del Sogno e fra queste lo scatto di Andrea Migliorini. Del progetto espositivo che "si inserisce in questo orizzonte tematico con l’intento di esplorare il labile confine che separa la realtà dall’immaginazione, attraverso la visione di un gruppo di artisti contemporanei - differenti per formazione, tecnica e stile. Invitati per offrire la propria prospettiva sul tema di cammino multidisciplinare che parte da presupposti comuni concettuali per approdare a esiti estetici eterogenei".

Rom. Fran.