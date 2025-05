Gli infermieri in piazza. Gramsci

Una giornata per incontrarsi, fare formazione e conoscere tutto sulla professione infermieristica. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, lunedì 12 maggio, l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Siena sarà in piazza Gramsci per un’intera giornata dedicata all’informazione, alla prevenzione e al dialogo con i cittadini. L’obiettivo è rafforzare il legame tra professionisti della salute e comunità, promuovendo la conoscenza delle competenze e del ruolo degli infermieri nella sanità pubblica.

Lo stand dell’Ordine sarà aperto per tutta la giornata. Dalle 10 alle 14 saranno presentate le principali manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore (BLSD), mentre dalle 11 alle 16 sarà possibile assistere alle dimostrazioni specifiche rivolte all’età pediatrica. Alle 10.30, alle 12 e alle 15 si parlerà di donazione di organi insieme agli infermieri dell’Aou Senese. Alle 15.30 sono in programma due importanti approfondimenti: uno sul corretto uso degli antibiotici, l’altro sulla salute mentale, con la partecipazione degli infermieri dell’Asl Toscana Sud Est. La giornata si concluderà alle 16.30 con l’incontro ’Stop the bleed’, dedicato alla gestione delle emorragie.

Il direttivo dell’OPI Siena sarà a disposizione di cittadini e colleghi, pronto a fornire materiale informativo, rispondere a domande e illustrare il valore della professione infermieristica anche attraverso la distribuzione di gadget. "La Giornata Internazionale dell’Infermiere – spiega Francesco D’Ambrosio (foto), presidente OPI Siena – rappresenta un momento significativo per la nostra professione e per l’intera comunità senese. Siamo lieti di incontrare i cittadini, condividere informazioni e promuovere la consapevolezza sull’importanza del ruolo infermieristico nella società. L’evento è opportunità per rafforzare il legame tra infermieri e cittadini".