Gli abbinamenti per le batterie Gli abbinamenti per le batterie di qualificazione della corsa del 24/10: Porta Nova con Alessandro Guerrini, Porta a Pago con Alessandro Stampigioni, Le Fonti con Thomas Ferretti, Refenero con Alessio Deriu, Stazione con Matteo Noli, Cavone con Jonathan Guerri, Porta a Sole con Mirko Ciancagli, Porta Gavina con Simone Giannettoni. Le Contrade non qualificate correranno una batteria di recupero.