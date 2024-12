Giubileo a Siena, l’apertura della porta santa del Duomo con gli operai della Beko

Siena, 29 dicembre 2024 - Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha aperto stamani la porta santa del duomo di Siena celebrando l'inizio del Giubileo. Centinaia di cittadini e fedeli hanno partecipato alla celebrazione solenne nella Cattedrale dove erano presenti tutte le autorità ed anche una folta rappresentanza degli operai della Beko in lotta, invitati dal cardinale.

L'apertura della porta santa a Siena (Foto Lazzeroni)

Imponente il servizio d'ordine con macchine di polizia e carabinieri a bloccare l'ingresso in piazza Duomo da via del Capitano. Prima della cerimonia, nel battistero, è stato battezzato da Lojudice anche un bambino di sei mesi. Un ulteriore messaggio di speranza per il futuro.