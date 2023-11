Girogustando tra cucina e scuola. Due giorni a Pienza e all’Artusi

Comincia oggi la due giorni tra Pienza e Chianciano terme all’insegna della crescita professionale nella ristorazione di qualità. Stasera al ristorante Dal Falco di Pienza, la chef di casa Silvana Franci e Kevin Valentini, collega del ristorante Ustarèia di Ravenna presenteranno un’inedita alternanza di pietanze, espressione delle rispettive specialità. Domani mattina i due cuochi saliranno in cattedra all’Istituto alberghiero Artusi di Chianciano terme, per una lezione teorico-pratica anch’essa a 4 mani. In questo caso, Franci e Costantini guideranno sei allievi delle classi quinte – indirizzo Enogastronomia – nella preparazione di due dei piatti previsti nel menu condiviso.