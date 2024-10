’Girogustando’ sbarca alle piscine Theia

Una serata straordinaria per Girogustando di Confesercenti con le piscine Theia protagoniste del buon gusto con bagno termale, per un menu ispirato all’equilibrio nutrizionale e funzionale al benessere. Obiettivo dell’evento sarà offrire un’esperienza wellness a tutto tondo: oltre alla degustazione di un menu inedito, anche la possibilità di fare il bagno nelle piscine Theia e di ascoltare buona musica dal vivo. E’ la prima volta di Girogustando alle Terme Theia con il debutto della cucina molisana a Chianciano. La prima cena a quattro mani a bordo piscina termale. Sarà un evento ricco di primati quello in arrivo sabato a Chianciano dove torna la rassegna degli incontri tra cuochi ideata da Confesercenti. Scenario inedito le piscine termali Theia, oltre 500 metri quadri di relax alimentate dall’acqua della sorgente Sillene.

È qui che Roberta Giommoni e Barbara Rubani, le resident chefs accoglieranno Agapito di Pilla ovvero Casa Pleiadi Centro culturale enogastronomico, realtà di Sant’Agapito (Isernia) dove l’offerta enogastronomica basata su prodotti tracciati del Molise si integra con una fitta programmazione di iniziative culturali. "Il menu valorizzerà ingredienti scelti dalla tradizione toscana e molisana – anticipa Roberta Mannucci, che con l’Institute for health delle Terme di Chianciano ha collaborato all’elaborazione delle proposte – ad esempio il Chenopodio, spinacio tipico del Molise che sarà abbinato ai pici con una crema di ricotta secca. O un hummus di lenticchie, tipico elemento proteico in grado di sostanziare pietanze alternative ma non meno nutrienti".

Anna Duchini