Giro-E Enel E-bike, show in Piazza del Campo

I 20 team del Giro-E Enel 2024 sono pronti ad accaparrarsi le maglie messe in palio per la tappa senese, che partirà oggi alle 12,20 da Piazza del Campo per terminare a Rapolano Terme, poco prima della volata finale del Giro d’Italia. La bike experience più ‘green’ del mondo è pronta a conquistare Siena, con la gara-esibizione su bici elettriche che verrà accompagnata dalla presenza ai giardini della Lizza dal Green Fun Village, by Continental, che animerà le 20 le città di partenza delle tappe. Dalle 9,30 alle 15,30, sarà possibile aggirarsi tra giochi, sfide, animazione, attività di Education e stand espositivi che vogliono sensibilizzare sulla sostenibilità. Ma anche assistere a esibizioni di ogni tipo, provare le bici su percorsi attrezzati, scattarsi foto su scenografie ad hoc, ascoltare musica dal vivo e interagire con atleti e ospiti della tappa. Il Chiosco Green permetterà di ristorarsi con le eccellenze enogastronomiche del territorio, mentre le isole ecologiche Ride Green saranno a disposizione per una raccolta differenziata consapevole. Proprio dal palco alla Lizza, alle 9,30 verranno presentati i team in gara. Vicino al Village saranno invece posizionati i paddock delle squadre, per dar modo a meccanici e capitani di preparare la gara e spiegare ai partecipanti il funzionamento delle biciclette. È proprio questa la principale particolarità del Giro-E: ogni team è composto da 6 concorrenti, un capitano fisso e 5 componenti che cambiano a ogni tappa. E mentre i team portano la firma di grandi aziende e istituzioni italiane, i capitani sono prevalentemente ex campioni del ciclismo, dello sport o dello spettacolo: tra loro Claudio Chiappucci, Gianni Bugno e Andrea Tafi, e il campione di sci Giorgio Rocca, che guiderà la squadra dell’Anci. Nell’area Hospitality, andrà in scena un workshop con l’Anci sull’occupazione giovanile.

Andrea Talanti