Giraffa, cittini in prima fila Domani l’estemporanea "Luciano Cafarelli" Poi bambini sul palco

Qualche goccia di pioggia non ha certo rovinato ieri il Giro della Giraffa. Ma la festa titolare continua tutta la settimana. Domani alle 17 al via la XXVI Estemporanea di Pittura "Luciano Cafarelli" nella piazzetta della Giraffa, partecipano i cittini delle 17 Contrade. Mentre mercoledì 7 alle 19 c’è la rappresentazione del gruppo piccoli della recita di Ondeon 2023 nella Sala delle Vittorie. Poi alle 20.30 pizza in piazzetta. Giovedì invece alle 20 Punto vini in piazza Provenzano: scelta alla carta dalla selezione di Giampaolo Betti. E alle 20.30 ristorante in piazzetta.