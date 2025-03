’Giove-dì Libri’,. Focardi ospite al Campansi

Doppio appuntamento, questa settimana, per la rassegna dei ‘Giove-dì Libri’. Domani alle 17.30 nella sala conferenze della residenza Campansi, si parlerà di clima con Silvano Focardi e di energia con l’associazione Pescas. Prosegue il programma di incontri curato da Betti Editrice e Asp Città di Siena, un’occasione per conoscere e approfondire le pubblicazioni della casa editrice senese, che presenta ‘Il clima che cambia’ del professor Focardi, che è stato ordinario di Ecologia all’Università di Siena, di cui è stato anche rettore, ed ‘Energia, energie’ di Pietro Berna e Tucci Massimo, dell’associazione Pescas, che riunisce esperti per la salvaguardia della cultura dell’ambiente e della salute. Giovedì 20 sempre alle 17.30 il tema sarà il sonetto e ne parleranno Riccardo Benucci, Francesco Burroni e Francesco Vannoni.