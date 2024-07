Giovani offrono aiuto alla mensa di Roma

Dopo le prime vacanze al ’Campino del prete’, altri 22 ragazzi e ragazze con il parroco don Gianni Lanini si sono rimboccati le maniche per una "vacanza" diversa del solito e, pronti via in treno veloce e ritorno in bus con bagagli a mano: destinazione Roma. Non in gita di piacere, ma per portare il volontario aiuto di lavoro alla mensa Caritas del Papa. Missione compiuta. Messa in agenda e ri-programmata da don Gianni Lanini, ascianese di nascita ma "nicchiaolo" sfegatato adottivo delle torri con funzione di tour leader dei ragazzi e guida spirituale di questo viaggio con i giovani volontari. Gita di lavoro guidati dalla mano da don Gianni popolare parroco e proposto di tutte (proprio tutte) le anime di San Gimignano. Senza battere ciglio i giovani sono partiti e ritornati soddisfatti dopo una settimana di lavoro oltre Tevere sotto le mura leonine al servizio della mensa del Papa in questa opera di solidarietà. Di aiuto. Da applausi. I giovani di San Gimignano hanno dato il cambio, sostituito cioè altri giovani volontari delle parrocchie italiane al lavoro nella mensa romana della Caritas. Per la comunità dei più deboli e i più fragili. Alla prossima.

Romano Francardelli