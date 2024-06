Giornata mondiale della Sclerodermia. Visite ed esami gratuiti al policlinico

Il Policlinico si prepara a celebrare il 29 giugno la Giornata mondiale della Sclerodermia. Venerdì 28 l’ospedale Le Scotte ospita una giornata di screening gratuito con visite reumatologiche, internistiche ed esame capillaroscopico. In particolare, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16, nell’ambulatorio 37 (lotto 3, piano -1), si tengono le visite reumatologiche e capillaroscopie: prenotazioni attive alla segreteria della Reumatologia nelle giornate di oggi e domani, dalle 10 alle 12, al numero di telefono 0577 586770. Le visite internistiche vengono invece effettuate invece nell’ambulatorio 52 bis (lotto 3, piano -1) dalle 9 alle 12: per prenotarsi rivolgersi alla segreteria della Medicina interna e della Complessità, entro venerdì 28 giugno, dalle 10 alle 12, al numero di telefono 0577 585360. Per l’Aou Senese, aderiscono all’iniziativa la Reumatologia, diretta dal professor Bruno Frediani, e la Medicina Interna e della Complessità, diretta dal professor Luigi Gennari. L’evento ricorre in occasione del 40esimo anniversario della APMARR, Associazione nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, la cui presidentea della sezione senese è la dottoressa Patrizia Baldaccini.