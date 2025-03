Giornata internazionale della donna. Cartellone ricco di appuntamenti

Oltre settanta eventi, su tutto il territorio, per celebrare la Giornata internazionale della donna. Un cartellone ricco di occasioni di incontro, condiviso tra Provincia, Comuni, enti e associazioni del territorio senese, per il quale la data dell’8 marzo è solo il punto di inizio. Gli appuntamenti, infatti, proseguiranno fino al 20 maggio e attraverseranno tutto il territorio senese. ‘Libertà di essere’ è il titolo scelto per questa rassegna. Incontri, presentazioni letterarie, spettacoli teatrali, conferenze, tavole rotonde e tanti eventi per i più piccoli, per approfondire tutti i temi che riguardano il ruolo della donna, le conquiste fatte e quelle ancora da fare.

Già sabato 8 alle 18.30 alla Galleria delle Associazioni di Poggibonsi l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Donne, libertà ed essere’; a Siena, alle 19 al Circolo Arci di Ravacciano, ‘Lotto marzo: l’edicola ridicola’, cena animata con Silvia Priscilla Bruni e le donne di Non Una di Meno; alle 21 al Teatro Pinsuti di Sinalunga ‘Il senso della donna’, regia di Stefano Bernardini. Una rassegna di eventi davvero ‘corale’ in cui tutto il territorio, dal centro alle periferie, è chiamato a fare la sua parte raccontando un pezzo di questo storia.

"La Giornata Internazionale dei diritti della donna – afferma la consigliera provinciale Laura Di Banella – non è solo una ricorrenza, ma un’opportunità per mettere in luce le conquiste raggiunte e per riflettere su quanta strada ci sia ancora da percorrere. In un momento storico in cui le discriminazioni e le violenze di genere continuano a rappresentare un ostacolo inaccettabile per molte donne, il nostro impegno deve essere ancora più forte e incisivo. Le pari opportunità non sono solo un diritto, ma una condizione necessaria per una società più giusta".

"La vera libertà nasce da un processo educativo – aggiunge la consigliera Lucia Secchi Tarugi – che parte dalle famiglie e si snoda attraverso la scuola e l’intera comunità. Le attività del cartellone si muovono in questa direzione". "Il cartellone quest’anno è raddoppiato – aggiunge Daniela Peccianti funzionario provinciale per le politiche di genere e giovanili – a conferma del lavoro di rete svolto dalla Provincia, in ottica partecipativa con soggetti pubblici e privati".

Riccardo Bruni