Giornata delle matricole. Accoglienza studenti in piazza Rosselli

Domani nella sede didattica di piazza Rosselli la Giornata delle Matricole dell’Università per Stranieri, appuntamento pensato per le iscritte e gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale che illustrerà l’offerta formativa dell’Ateneo e il funzionamento dei servizi. Dalle 10 alle 11.30 la presentazione dei corsi di studio; a seguire la presentazione del portale della didattica e dei piani di studio. Per l’intera durata dell’evento saranno a disposizione stand informativi negli spazi antistanti l’aula magna per informazioni, accoglienza di studenti internazionali, approfondimenti sui programmi di mobilità e attività culturali.