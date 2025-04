Giornata delle famiglie con il vescovo Giordano

Giornata delle famiglie della Comunità Parrocchiale di Piancastagnaio con il nuovo Vescovo di Sovana Pitigliano Orbetello e Grosseto Bernardino Giordano che celebra il giubileo delle famiglie nel Santuario Diocesano della Madonna di San Pietro. Incontra le famiglie e sceglie il paese amiatino in visita come una delle prime Parrocchie della sua vasta Diocesi. Lo ha fatto al termine di una domenica speciale iniziata con il pranzo comune presso il piccolo conventino adiacente il Santuario cui hanno partecipato circa duecento persone. Il tutto organizzato dai componenti dell’apposita commissione delle famiglie tra le Parrocchie di Piancastagnaio e Saragiolo.

Condivisione ma anche riflessione sul rapporto genitori figli nell’interessante conferenza che è seguita nei locali del nuovo oratorio Parrocchiale San Filippo Neri i cui lavori di ristrutturazione (ex hotel Capriolo) si stanno concludendo in questi mesi (inaugurazione prevista il 24 maggio), incontro condotto da Alberto Angelini psicologo psicoterapeuta sul tema attuale “Mio Figlio è sempre al cellulare“, i minori, i social, internet”.

E poi, la presenza del Vescovo Bernardino Giordano che ha concelebrato la messa per tutte le famiglie con i Parroci Don Giampietro Guerrini e Don Francisco Xavier dialogando con i genitori presenti, i bambini, gli adolescenti. Un momento di grande partecipazione anche perché il vescovo impegnato per anni nella Pastorale familiare della Chiesa Italiana in ambito Cei, si è presentato alla Comunità Pianese come un parroco desideroso di condividere le gioie, le speranze, i problemi, e i cammini di tante famiglie e persone che hanno ricambiato la sua visita con grande affetto e istantanea amicizia.

Giuseppe Serafini