Giornata della ricerca. I Dipartimenti universitari si raccontano in video

"L’Italia negli ultimi 25 anni ha preso la strada del declino economico e l’unico modo per invertire la direzione è investire nella ricerca. Allora l’Università deve aprirsi all’esterno, facendo conoscere la propria attività, dalla quale può prendere il via il nuovo cammino e un nuovo sviluppo", così il professore Michelangelo Vasta, delegato alla ricerca dell’Università di Siena, annuncia la prima edizione della Giornata della ricerca di ateneo (Gira è l’acronimo). Un evento dedicato a valorizzare il ruolo centrale della ricerca scientifica nel progresso delle società moderne: la ricerca non solo come motore di conoscenza, ma anche come leva per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

L’iniziativa si terrà il primo ottobre in Rettorato: dalle 9.30, per l’intera giornata, i 14 dipartimenti universitari proporranno video con cui racconteranno i tanti progetti di ricerca in corso portati avanti dalle strutture in tutte le aree scientifiche. Ma al centro del programma sarà il confronto fra i ricercatori e la città, con un particolare focus sull’applicabilità dei risultati della ricerca: si discuterà di come l’avanzamento scientifico possa contribuire a risolvere problematiche sociali, ambientali ed economiche, dal miglioramento della salute pubblica allo sviluppo di tecnologie innovative, passando per la promozione di pratiche sostenibili nei settori produttivi.

"La ricerca scientifica – sottolinea la prorettrice Donata Medaglini – è uno dei pilastri fondamentali su cui si costruiscono il progresso e la prosperità di una società. Iniziative come Gira rappresentano un’opportunità straordinaria per facilitare la condivisione delle conoscenze e rafforzare il dialogo tra accademia e mondo produttivo". Insieme al percorso lungo i corridoi del rettorato in cui saranno proiettati i video dei dipartimenti, la Giornata vedrà anche due relazioni: la prima, tenuta dal professor Giovanni Dosi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, affronterà il tema della natura ed etica della scienza moderna; a seguire il professor Sergio Matteo Savaresi del Politecnico di Milano, si concentrerà sul trasferimento tecnologico nel settore dell’ingegneria.

In apertura della sessione del pomeriggio sarà presentato un altro video, dell’ateneo, che sottolinea l’impegno dell’Università nel promuovere e sostenere la ricerca di eccellenza. Focus infine su due progetti che hanno carpito finanziamenti Erc: Attack della professoressa Baldari, che mira a trovare terapie per attaccare il cancro; e Last Neanderthals, progetto di ricerca del professor Berna, sulle tracce del genere homo.