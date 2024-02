"Giornata contro la violenza dedicata a Raciti"

Istituire una giornata contro la violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l’ispettore ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa fuori dal "Massimino" di Catania durante i disordini scoppiati tra Ultras del Catania e del Palermo. È l’appello lanciato dal Sindacato autonomo di polizia (Sap) in occasione dell’anniversario della morte del collega. "Dal 2007 - ha spiegato Andrea Bensi, Segretario provinciale di Siena - anno in cui accadde questo tragico evento, sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo negli stadi. Si pensi, ad esempio, allo strumento del Daspo, all’istituzione degli steward o alla possibilità dell’arresto in flagranza differita, nonché all’istituzione di un Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica (Cnosp). Tutto ciò ha consentito anche alle famiglie di tornare allo stadio e vivere con positività i momenti di sport". Bensi però nota che "negli ultimi tempi stiamo notando un ritorno di episodi di violenza dentro e soprattutto fuori dagli stadi. Per questo motivo è importante che non venga abbassata la guardia, lo sport deve unire e non dividere". Per tale motivo ha chiesto "di valutare l’opportunità di istituire una giornata contro la violenza negli stadi dedicata proprio a Filippo Raciti, affinché possa essere un momento per tutti di attenzione rispetto a questo importante fenomeno e per esaltare i valori dello sport". Appello rivolto dalla segreteria generale al presidente del Senato, Ignazio La Russa, al presidente della Camera Lorenzo Fontana, e al presidente della Figc Gabriele Gravina.