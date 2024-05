Giochi senesi ma niente cavalli del Protocollo

Giochi (anche) senesi ma nessun cavallo dell’Albo (l’anno scorso erano 5) correrà domenica a Fucecchio. Tutto il mondo del Palio si era spostato ieri – fantini e staff delle Contrade di casa nostra – nella ’Buca’. Un po’ perché, diciamo la verità, è il paliotto che diverte di più e, forse, quello dove si può anche sperimentare qualche mossa strategica che, alla fine, in funzione del 2 luglio magari non guasta. Per le scuderie, poi, un’occasione ghiotta. Fra i dodici cavalli scelti per correre il palio, al termine di batterie dove si sono visti bene, l’unica vittoriosa è Zia Zelinda. Che, guarda il fato, è tornata in San Pierino, la contrada dove Dino Pes con lei aveva vinto con una rincorsa fulminante nel 2022. Chi la conosce meglio di lui? L’altro ritorno (non vittorioso, però), quello di Sultano da Clodia che difenderà per il secondo anno consecutivo i colori di Borgonovo. Per la cronaca, lo montò Carlo Sanna che questa stagione, però, nelle corse di addestramento ha fatto coppia con Zinzula sedilesa, la grigia di Vittorio Vannini ieri forse la più ambita: corre per Cappiano. Che è già in visibilio. Il potente cavallo della scuderia Zedde, Zio Fester, esordiente di lusso, è andato nella Torre, un altro debuttante, Dyllu (anche questo della scuderia di Luca Anselmi come Zia Zelinda) , nel Samo. Quanto a Sant’Andrea, che vinse con Gavino Anna su Banzay nel 2023, si è portata nella stalla Vanadio da Clodia di cui tutti conoscono le qualità. E le rivali Porta Bernarda e Porta Raimonda? Nella prima è arrivato Ceccomitocca, sauro allenato da Federico Guglielmi che questo palio lo vorrebbe proprio correre, nella rivale la femmina Blue star che era nel 2023 in San Pierino. Il grigio Vittorino, ora di Marco Bitti, una sicurezza, è nelle Botteghe mentre, come detto, c’è Sultano nella nemica Borgonovo. Cecco Biondo, preparato e montato anche nelle batterie da Giosué Carboni, è in Massarella, mentre nella Querciola è andata Zenia Zoe, un ritorno dopo l’assenza nel 2023. E la nonna Ferruzza? Dovrà puntare tutto sul sauro allenato da Zedde Charly Brown. Non sarà una passeggiata con Zinzula nell’avversaria Cappiano.

La.Valde.