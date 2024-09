Gianni Siracusa regala un argento all’Italia. Il valdelsano si conferma stella della marcia

Gianni Siragusa (nella foto) ha regalato un argento all’Italia dell’atletica leggera nella venti chilometri di marcia ai campionati mondiali di Göteborg, in Svezia.

Il campione di Colle di Val d’Elsa si è confermato dunque tra i più forti atleti a livello internazionale nella sua disciplina.

Gara condizionata dalla pioggia, in terra di Scandinavia. Gli azzurri sono riusciti comunque non solo a terminare la venti chilometri (aspetto non scontato, visto il difficile scenario atmosferico), ma anche a centrare un prestigioso secondo posto dietro alla rappresentativa della Polonia, uno dei team più accreditati a salire sul podio.

Per Gianni Siragusa l’annata agonistica non si conclude comunque qui.

In calendario ci sono infatti i campionati nazionali e altri trofei da conquistare nelle diverse articolazioni e specialità della marcia. In un percorso targato 2024 che ha portato finora in bacheca, all’atleta colligiano, oltre al recente argento mondiale diGöteborg , l’oro e l’argento europeo di Porto Santo, in Portogallo, due medaglie d’oro agli internazionali di Madeira, un oro e un argento agli italiani, insieme a quattro medaglie ai toscani, compreso il diciottesimo titolo consecutivo in ambito regionale. Un autentico primato.