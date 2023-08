Palio, Gianna Nannini canta alla cena dell’Oca. Il video

Siena, 16 agosto 2023 - Lunga notte nell'Oca per Gianna Nannini, la rocker senese venuta a Siena per godersi il ritorno in Piazza della sua Contrada dopo 4 anni. Fazzoletto al collo, brindisi e canti con le donne di Fontebranda ieri sera alla cena della prova generale partecipatissima, come mostrano le nostre foto e il video. "Gianna è una di noi", dicono gli ocaioli.

Gianna Nannini con le donne dell'Oca alla cena della prova generale

Ieri la cantante è stata a pranzo in un ristorante a due passi da Piazza del Campo. Tanti i turisti e i senesi che l’hanno riconosciuta incontrandola per strada, salutandola. Nelle scorse settimane proprio in Piazza del Campo erano avvenute le riprese del film sulla vita della cantante che sta girando Cinzia Th Torrini.