Gianna Nannini a Siena: Brindisi e canti con le donne dell'Oca

Ha cenato nell’Oca e cantato con le donne di Fontebranda, come una contradaiola qualsiasi. Ma la sua presenza non è certo passata inosservata a Siena: Gianna Nannini è tornata nella sua città per vedere l’Oca in Piazza dopo 4 anni. A Ferragosto ha pranzato da ’Mugolone’ postando alcune immagini della sua passeggiata in centro, i turisti e i senesi l’hanno riconosciuta incontrandola per strada e salutandola con affetto. Nelle scorse settimane proprio in Piazza del Campo sono avvenute le riprese del film sulla vita di Gianna Nannini che sta girando Cinzia Th Torrini.

Poi la conferma che sarebbe stata a cena in Contrada. Fazzoletto al collo, brindisi e canti con le donne di Fontebranda, alla cena della prova generale partecipatissima, oltre 2mila persone. "Gianna è una di noi", dicono gli ocaioli, fieri dell’ospite star ma sempre rispettosi della sua privacy. Tanti i selfie, con lei si è voluta fare una foto anche il tenente Maria Grazia Di Pardo che ha guidato il Drappello dei carabinieri a cavallo, a cui la Contrada ha fatto omaggio dei fiori, così come alla moglie di Brigante.