Gianmarco de Donato è il direttore. Un professore e medico-chirurgo

Il professor Gianmarco de Donato è direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare, afferente al Dipartimento DAI Cardio-Toraco-Vascolare diretto dalla professoressa Serafina Valente.

Nato a Napoli, rappresenta la quinta generazione in famiglia di medici-chirurghi, si laurea cum lode presso l’Università di Napoli nel 2000 per poi completare la formazione specialistica di Chirurgia Vascolare presso l’Università di Siena nel 2005. Ha quindi svolto tutta la sua carriera accademica presso l’Ateneo senese, ove attualmente è professore ordinario di Chirurgia Vascolare.

Ha svolto periodi di formazione all’estero presso l’Harvard University di Boston con frequenza al Massachussetts General Hospital (MGH), l’A.Z. St.Blasius Hospital di Dendermonde in Belgio ed al Beth Medical Deaconess Medical Center (BIDMC) di Boston. Dal 2017 è Visiting Professor alla Semmelweis University di Budapest, Hungary.

Il professor de Donato è anche docente al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare. Autore di 199 pubblicazioni scientifiche con alto impact factor internazionale, fa parte della Faculty dei maggiori congressi di Chirurgia Vascolare internazionali, ed è regolarmente coinvolto in corsi di formazione e perfezionamento a livello nazionale ed internazionale.