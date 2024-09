Ghali torna a Casole d’Elsa. Nuovo album e video

Due volte in quattro mesi. Il rapper Ghali ritorna tra le dolci colline della Valdelsa. L’artista di origine tunisina era stato accolto a Casole nel giugno di quest’anno alla prima edizione del Festival of The Sun curato dal produttore americano Rick Rubin. Alla fine del mese Ghali dovrebbe ritornare in visita privata e, con tutta probabilità, alloggerà al ‘Castello di Casole’. Ghali 32 anni fa è nato a Milano da genitori tunisini. Si tratta di quella generazione di rapper che ha iniziato a far musica autoproducendosi e pubblicando le canzoni sui social.

Tra il 2014 e il 2016 inizia ad avere una certa popolarità. Viene ricordato, nel periodo recente, perché nel corso del Festival di Sanremo 2024 si è pubblicamente schierato in riferimento alla guerra in corso a Gaza. Fonti vicine all’organizzazione del Festival of The Sun, andato in scena nella piazza centrale di Casole qualche mese fa, affermano che Ghali, affascinato dal paradiso casolese, abbia deciso di ritornare privatamente, ma non si esclude che possa aver scelto la Valdelsa come buen retiro per poter lavorare a un nuovo album. I rumors sarebbero legati al fatto che il produttore discografico Rick Rubin a Casole ha una sua abitazione che ha allestito anche come casa di produzione. Rubin ha vinto ben dieci Grammy Award, producendo artisti di fama mondiale, a partire da Johnny Cash, passando per i System of a Down, Shakira e i Red Hot Chili Peppers. Quello che era stato pensato come un secret festival di musica, arte e cultura scanditi dal ritmo della natura per "celebrare la creatività in ogni sua forma", al paese sul poggio sta portando i primi risultati. Quello che si aspettano i casolesi e che sperano si possa realizzare è di trasformare il piccolo centro in una casa per musicisti. In parte, per artisti in generale, già lo è. Non sono in pochi gli intellettuali ed artisti, in particolare scultori e pittori, che hanno cercato rifugio in questo scrigno della Toscana. Quello che sarà, si vedrà. O per dirla in musica, ‘chi vivrà vedrà’, c’è però un dato certo: Rubin sta passando molto tempo nella sua fattoria a Casole d’Elsa. Il tour di Ghali partirà il 26 ottobre da Vigevano per ritornare in Toscana a Firenze il 4 novembre. Chissà, quindi, che quella in Valdelsa, oltre a una vacanza prima di iniziare con i live in tutta Italia, non sia anche l’occasione di avere la supervisione di Rubin su nuovo album e videoclip.

