Genocidio e propaganda. La riflessione con Rula Jebreal

Domani alle 17.30, nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri, ospite di entrambi gli atenei sarà la giornalista palestinese Rula Jebreal, che terrà una conferenza dal titolo ’Genocidio e propaganda’. "Quella di Rula Jebreal è una delle poche voci palestinesi capaci di essere udite in Occidente: in questo momento di indicibile sofferenza per il popolo palestinese, sarà un’occasione preziosa per conoscere e per interrogare le nostre coscienze", sottolinea il rettore Tomaso Montanari. "Abbiamo il dovere di comprendere questa immane, insensata e inumana tragedia", evidenzia il rettore Roberto Di Pietra.