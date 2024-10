’GenerAzione-Si’. Fondi ai giovani imprenditori

Il Comune partecipa all’avviso ’Giovani e Impresa II’ di Anci, con il progetto ’GenerAzione-Si’ per l’imprenditorialità giovanile. Il progetto, realizzato in partenariato con i Comuni di Abbadia San Salvatore, Casole d’Elsa e Chiusdino, oltre alla Camera di Commercio -Arezzo e Confindustria, mira a valorizzare le competenze dei giovani senesi e delle aree interne della provincia, promuovendo percorsi di imprenditorialità.

L’obiettivo è stimolare la creazione di nuove imprese tra i giovani, anche in settori diversi da quello delle startup innovative, attraverso iniziative concrete di orientamento, consulenza e supporto. Verranno attivati spazi fisici e virtuali per il confronto con esperti del settore e imprenditori, oltre a laboratori esperienziali dedicati allo sviluppo di competenze imprenditoriali. Il progetto prevede inoltre la creazione di sportelli informativi sia a che nei comuni partner, per offrire supporto ai giovani interessati a sviluppare idee imprenditoriali, con particolare attenzione alle vocazioni territoriali e alle risorse locali.

"Il nostro impegno – ha sottolineato l’assessore Micaela Papi (foto) – è rivolto a fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato del lavoro. Grazie alla collaborazione con Camera di Commercio e Confindustria, contiamo di creare un ecosistema favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali di giovani". Il bando finanzierà 37 progetti in Italia, ciascuno per un importo di 150mila euro. Il valore complessivo è di 187.500 euro.