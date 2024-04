’Gemelli’, il dg. Elefanti ospite del Policlinico

L’AouSenese dà il via agli incontri con i manager provenienti da altre aziende sanitarie, per il confronto sulle buone pratiche di governo aziendale. Direzione aziendale, direttori di dipartimento e di unità operativa, coordinatori infermieristici e dei tecnici di laboratorio hanno partecipato all’ufficio di direzione allargato che ha avuto come ospite il professor Marco Elefanti, dg del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. "Il nostro personale è costituito prevalentemente da profili accademici e, nelle figure apicali, ha caratteristiche simili a quelle dell’AouS – ha detto il professor Elefanti –. La mission principale nella gestione delle risorse umane è coniugare responsabilità cliniche con responsabilità di tipo organizzativo e gestionali".