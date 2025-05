Gemellaggio fra il Nicchio e Centuripe per la Festa dell’Abbadia Nuova

Il 16 maggio alle 11 si svolgerà, nel salone degli Arazzi della Prefettura, la conferenza stampa di presentazione del gemellaggio tra la Nobile Contrada del Nicchio e il Comune di Centuripe in occasione della Festa dell’Abbadia Nuova, evento tradizionale organizzato annualmente dalla Nobile Contrada del Nicchio in memoria dei Santi Giacomo e Filippo Apostoli, antichi titolari dell’Abbadia Nuova e patroni dell’Arte dei Vasai, che ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte della ceramica.

L’evento, che storicamente rafforza i legami tra la Contrada e le altre realtà istituzionali e culturali, quest’anno coinvolge il Comune di Centuripe, conosciuto per la sua ceramica policroma ellenistica, che esporrà circa 30 opere ceramiche realizzate da maestri vasai del proprio territorio. Alla conferenza interverranno il prefetto Matilde Pirrera, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, il priore del Nicchio Davide Losi, la presidente dell’Associazione Arte dei Vasai Lucia Cioni ed i maestri d’arte Rosario Muni e Salvatore Marletta.

Sempre il 16 maggio, alle 18.30 nel Parco dell’Abbadia Nuova si svolgerà la consegna del premio "Arte antica dei vasai 2025" proprio a Marletta e Muni. Ci sarà il completamente dell’installazione ’Morning star’ di Filippo Frosini e Giulia Boscagli, quindi l’inaugurazione della mostra "Echi ellenistici tra Centuripe e l’Abbadia Nuova". Sabato 17 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 le ceramiche dalla raccolta del Nicchio (fra San Raimondo, sala dei vasai, stalla e stallina), dalle 10.30 alle 12.30 alla scoperta delle chiese del Nicchio. Alle 16 nel parco dell’Abbadia Nuova si esibiranno al tornio i maestri di Centuripe, alle 20.30 cena e musica con i The Blend.