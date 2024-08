Gasparro dona una sua opera al Comune

Giovanni Gasparro, autore del drappellone di luglio, ha donato una sua opera al Comune di Siena. Si tratta de ’Il sosia’ "con destino alla collezione del Museo d’arte per bambini, quale segno di riconoscenza per la mostra allestita nei Magazzini del Sale", si legge nell’atto di accettazione della giunta. "L’opera – si osserva – costituirà un arricchimento del patrimonio artistico cittadino contemporaneo". Gasparro ha esposto le proprie opera a Palazzo pubblico dal 10 giugno al 7 luglio, con l’esposizione intitolata ’Passioni in campo’.