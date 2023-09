Galleria Olmastroni In mostra le opere di Marta Castagnini

2Inaugurata ieri alla galleria Olmastroni di palazzo Patrizi la mostra ’Il tempo come creazione di coscienza’ di Marta Castagnini. Un viaggio nelle riflessioni che l’artista opera sui temi della pittura, tempo e coscienza. La galleria Olmastroni, in via di Città, ospita l’esposizione dal 1° al 20 settembre: ad ingresso libero, è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 18,30, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.