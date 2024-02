Piancastagnaio, ancora allarme furti: colpo sventato in pieno centro

Piancastagnaio (Siena), 19 febbraio 2024 – Vedono due tipi sospetti aggirarsi in paese e chiamano i Carabinieri che li inseguono per il centro di Piancastagnaio, ma gli uomini riescono a farla franca scappando a piedi per una strada sterrata fino alla periferia del paese, dove molto probabilmente li attendevano altri complici. Un tentativo di furto non riuscito, secondo i Carabinieri di Piancastagnaio, che allo stato attuale non hanno ricevuto alcuna denuncia.

È successo sabato sera verso le 20,30 in pieno centro. Alcuni passanti in via Grossetana hanno notato due persone con alcune grosse borse in mano. I due sono stati notati anche da alcuni giovani che non hanno esitato ad avvertire il 112. Sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Montalcino, che li hanno inseguito i due fino a viale Antonio Gramsci, vicino alla farmacia Speroni. I due si sono dati alla fuga a piedi attraverso una strada sterrata che conduce verso la zona di Collemaggio, collegata con la Cassia.

Dopo il furto avvenuto quindici giorni fa sempre a Piancastagnaio in via dei Castagni, cresce la paura tra la cittadinanza. Una paura che il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, ha voluto condividere lanciando un appello sulla sicurezza ribadendo il fatto che dopo gli i furti in via dei Castagni l’amministrazione ha provveduto a fare installare video camere nella parte del paese. "Purtroppo il ripetersi di queste azioni delinquenziali hanno costretto l’amministrazione comunale a intervenire decisamente e preventivamente – ha detto Vagaggini – collegando le zone del paese più vulnerabili e installando telecamere di sorveglianza tecnologicamente avanzate. Una misura condivisa dall’Unione dei Comuni Amiata Valdorcia e questo anche in risposta a un gruppo di cittadini di una delle zone del paese dove più si sono avuti furti, che avevo incontrato. Videocamere sempre in attività per la sicurezza della comunità".

Dopo quegli episodi, l’attenzione della cittadinanza è altissima, come si è riscontrato sabato sera con la pronta segnalazione di due persone sospette in paese.