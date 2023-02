Furti nelle case in Toscana, ritrovata la refurtiva: ecco cosa è stato rubato

Erano silenziosi come gatti Proprietari in casa ignari

Siena, 16 febbraio 2023 – Avevano trasformato il loro appartamento in provincia di Siena in un magazzino per la refurtiva. A casa di due stranieri, fermati per un controllo e sorpresi con arnesi da scasso, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggibonsi hanno trovato veramente di tutto.

Ingente il valore: oltre 20mila euro, tra giocattoli, pentolame, costose bottiglie di vino, abiti di valore, trapani, avvitatori, decespugliatori, attrezzatura per il bricolage, bigiotteria e orologi.

Tutto è nato durante i controlli mirati che i carabinieri stanno facendo da oltre un mese. Ebbene, le forze dell’ordine hanno ispezionato un’autovettura con a bordo due stranieri con atteggiamenti sospetti. Uno aveva precedenti per furto. L’altro, per il suo comportamento, ha subito attirato l’attenzione dei militari che, insospettiti, hanno deciso di ispezionare l’auto: all’interno sono stati rinvenuti due borsoni pieni di costosi oggetti per il giardinaggio professionale, il bricolage e arnesi solitamente utilizzati dai “topi d’appartamento”. I fermati, non sapendo dare una valida giustificazione sul possesso di quel materiale, sono stati accompagnati in caserma per accertamenti più approfonditi.

I carabinieri hanno impiegato poco tempo per individuare la provenienza del materiale, che è risultato essere stato rubato in diverse case del senese e della zona del Mugello, in provincia di Firenze.

Nell’appartamento senese utilizzato dai malviventi non sono stati però trovati contanti ed oggetti preziosi.

I due sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e tutta la refurtiva è stata sequestrata. In particolare, quella per la quale si è riusciti a risalire ai proprietari sarà subito restituita. I carabinieri hanno recuperato persino una piastrina militare con impresso il nome di un uomo: gli era stata rubata lo scorso dicembre in Toscana insieme ad altri oggetti. La targhetta su uno zaino, col nome del proprietario, ha consentito ai carabinieri di rintracciare anche un altro derubato. Anche lui era stato in vacanza in Toscana, in un agriturismo di San Gimignano. I carabinieri hanno invitato coloro che hanno subito furti in abitazione negli ultimi mesi a contattare la compagnia di Poggibonsi per l'eventuale riconoscimento della refurtiva.