Casole d’Elsa, un incontro per imparare a difendersi dalle truffe

Al via un’azione di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani in quel di Casole. Non sono, infatti, rari i casi di tentativi di furti o raggiri sul poggio valdelsano. Proprio per questo motivo si è optato per organizzare un incontro specifico al fine di informare ed educare. L’Arma dei Carabinieri di Casole d’Elsa, con la collaborazione del Comune di Casole d’Elsa il prossimo 22 febbraio alle 11 terrà un incontro con la popolazione interessata, presso il Centro Congressi ‘Stefano Grassini’ per fornire accorgimenti da adottare, al fine di evitare truffe che possono essere perpetrate nei loro confronti.

Il motto della serata: "Possiamo aiutarvi ad affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni. Potete aiutarci a capire le vostre esigenze per orientare meglio le nostre attività".