Furti in appartamento Colle ancora nel mirino

La morsa dei furti si stringe ancora su Colle e sembra non lasciare in pace la comunità colligiana. Continuano, infatti, a persistere i furti in appartamento. Cambia, però, la modalità. Di fatto se alcuni mesi fa – sostanzialmente prima del cambio in ora legale – i ladri agivano nel tardo pomeriggio, ora si ritorna a rubare nella notte. È accaduto in Colle Alta, nello specifico nella zona delle ‘Poste’, in un’abitazione nei pressi dell’incrocio tra Via di Speretolo e Via Dante Alighieri. Si entra di soppiatto durante la nottata o poco prima della mezzanotte e si arruffa il possibile. La tecnica è identica a quella utilizzata dalla ‘Banda del Pomeriggio’ alcuni mesi fa. Ora, però, si agisce quando il buio può fare da complice. Il limite della sopportazione è stato oltrepassato, la richiesta da parte della popolazione è quella di un’azione concreta ed una strategia di sicurezza che possa realmente far dormire tranquilli i colligiani. Il numero degli allarmi e telecamere nelle abitazioni è aumentato a dismisura, come dichiarano gli stessi installatori della zona. Tutti sistemi efficaci per proteggersi. Quello che, però, serve, come richiedono gli stessi cittadini è un chiaro segnale per far capire a queste bande di delinquenti che Colle non è terra per i loro loschi affari. Quello dei furti, inoltre, è solo uno dei problemi, perché l’altro caso degli ultimi giorni che attanaglia i colligiani è quello delle truffe telefoniche. Squilla il telefono, una voce gentile conoscendo il cognome della famiglia allerta su presunti problemi al contatore, a volte riferendosi alle utenze della luce altre volte al gas. Chiedono dati e fatture, dopodiché arriva la truffa. Massima allerta, ma al tempo stesso la richiesta è quella di maggiore sicurezza.

Lodovico Andreucci