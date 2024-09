Fuori strada con l’auto. Muore noto imprenditore : "Un persona speciale"

di Laura Valdesi

SIENA

Tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 13 sulla strada statale che unisce Monte Oliveto a Buonconvento. Un uomo è finito fuori strada con la macchina ma i soccorsi sono risultati inutili. Ad estrarre dalla macchina il corpo del conducente, un noto imprenditore della zona di 77 anni, sono stati i vigili del fuoco ieri impegnati in decine di interventi legati al maltempo. Che non è collegato tuttavia alla tragedia avvenuta nel comune di Asciano, sebbene spetti ora ai carabinieri effettuare la ricostruizione dell’accaduto. E stabilire se magari l’uomo ha avvertito un malore finendo fuori strada nella fossetta che la costeggia in quel tratto. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi, l’incidente è stato comunque autonomo. A perdere la vita una persona conosciutissima a Buonconvento, Mauro Machetti, che per una vita ha fatto il gommista. L’uomo, 77 anni, era il padre di Riccardo Machetti, consigliere comunale di opposizione della lista civica L’Alternativa di cui Fabio Papini è capogruppo. "Una notizia che ci ha molto turbato – dice il politico – , esprimo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e al nostro consigliere Riccardo". "Una persona buonissima, semplice e simpatica", le decine di messaggi di vicinanza espressi dai cittadini sui social. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Buonconvento Riccardo Conti che conosceva bene Machetti e si è detto vicino alla famiglia in questo momento di lutto.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno ora i carabinieri della compagnia di Siena, intervenuti sul posto. In prima battuta era arrivata anche una macchina dell’Arma di Montalcino. Il 118 ha mandato l’ambulanza della Misericordia ilcinese, attivando anche i vigili del fuoco. Senza l’intervento dei pompieri del distaccamento di Montalcino non sarebbe stato possibile estrarre il corpo dall’abitacolo. Quindi la vettura su cui Machetti viaggiava, un Suzuki Jimny, è stata messa in sicurezza. Mentre venivano effettuati gli ultimi rilievi e subito la notizia rimbalzava nel paese, in quel tratto di strada si è scatenato il diluvio.