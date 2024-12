Fuga di gas a Poggibonsi: intervento risolutore di Centria e Vigili del fuoco

Momenti di apprensione per una fuga di gas a Poggibonsi, in via San Gimignano. Poi l’intervento risolutore dei tecnici di Centria e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, fino al cessato allarme e alla regolare ripresa del servizio per le utenze della zona rimaste senza fornitura.

Dal profilo della viabilità, inoltre, dopo le fasi di chiusura al transito per consentire le operazioni di ripristino, ieri sera il quadro è tornato alla "quasi normalità". Una riapertura parziale con senso unico dall’altezza di via Giotto in direzione centro, per permettere oggi agli addetti di effettuare nuove verifiche prima della definitiva dismissione del cantiere.

Non sono mancati i problemi per la mobilità: una parte della strada interessata dalla perdita, dalla rotatoria di via dei Cipressi all’intersezione con via Elsa, è stata interrotta proprio per consentire lo svolgimento dei lavori di ripristino degli addetti intervenuti sul posto con le strumentazioni e i mezzi necessari.

Tutto ha avuto inizio nel dopocena di lunedì, intorno alle 22, quando il forte odore di gas avvertito nel quartiere del Palagetto – ovvero via San Gimignano e aree limitrofe - ha determinato la situazione di allerta (poi rientrata). Da lì l’arrivo dei pompieri, dei Carabinieri, della Polizia municipale, con l’attivazione anche del servizio a cura del personale di Centria, la società del gruppo Estra che si occupa delle reti del gas.

L’intervento si è protratto nella nottata per proseguire nella giornata di ieri sino alle 17,30. Nel momento in cui il guasto è stato localizzato i lavori sono partiti, dopo l’istituzione dei divieti di circolazione presidiati dalla Polizia municipale impegnata nel disciplinare il traffico in un’area che già di per sé subisce le conseguenze dei notevoli flussi viari.

Deviazioni indicate in loco e problemi comunque tenuti sotto controllo dagli stessi agenti del Comando di viale Garibaldi, presenti nelle superfici strategiche da via Giosuè Carducci a via San Gimignano nei pressi della rotatoria degli impianti sportivi della Virtus.

Intanto, è ripresa la circolazione ordinaria dei veicoli anche in via Redipuglia, chiusa da sabato per un tratto nelle vicinanze di piazza XVIII luglio a causa di un avvallamento. In seguito alle opportune asfaltature, le auto hanno potuto di nuovo transitare sulla strada principale senza più ricorrere a traverse alternative.