Fronteggiamenti, udienza fiume il 3 giugno

Gli operatori della polizia municipale di Siena erano tutti presenti ieri in tribunale alle 14 per essere ascoltati dal giudice Francesco Cerretelli. Al centro i fronteggiamenti fra Nicchio e Valdimontone che vedono molti contradaioli accusati, a vario titolo, di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. L’udienza in realtà è stata breve perché, con il consenso delle parti, sono state acquisite le relazioni stilate dopo i fatti del 2 luglio 2018 dagli agenti stessi. Accorciando dunque i tempi del processo anche se la prossima udienza, il 3 giugno, si annuncia particolarmente lunga. S’inizia alle ore 9 andando avanti con i testimoni della difesa dei montonaioli, gli avvocati Fabio e Giulio Pisillo. Che hanno annunciato in aula, tra l’altro, l’ascolto di almeno due deputati della Festa ed altrettanti ispettori di pista. Testimoni che, questo l’auspicio del giudice, dovrebbero essere conclusi nella successiva udienza, il 24 giugno. Dunque quando ormai sarà Palio. Si riprende a settembre, il 9. L’avvocato Luigi De Mossi, che assiste i nicchiaioli, ha chiesto di sentire i propri testimoni per ultimi.

La.Valde.