Frontale fra due macchine che prendono fuoco: conducenti salvi

Due persone ferite, le auto che prendono fuoco subito dopo il terribile scontro, il traffico che va letteralmente in tilt. E’ il bilancio dello spettacolare incidente avvenuto ieri all’intorno alle 13 in località Belvedere, nel comune di Colle, a pochi metri dall’ingresso dell’Autopalio. Ad avere la peggio sono stati i due giovani conducenti, un ragazzo e una ragazza entrambi 21enni, lui di Poggibonsi e lei di Colle, trasportati al Pronto soccorso di Campostaggia. Le loro condizioni, tuttavia, non sono gravi.

Per cause ancora da accertare le due auto, una Golf e una Opel sono entrate improvvisamente in rotta di collisione. In seguito al violento impatto si sono incendiate, andando quasi completamente distrutte, nonostante l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il 118 e i carabinieri della compagnia valdelsana per i rilievi dell’incidente. Si sono formate da subito lunghe file e la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo un’ora.

Si sono registrati anche altri piccoli tamponamenti nella provincia che è stata letteralmente presa d’assalto dalle macchine e dai camper. Davvero insolito, nella tarda serata del giorno di Pasqua, incontrare camper che illuminavano il buio profondo della Val d’Orcia, in particolare della strada che sale verso Chianciano e poi conduce anche alla quercia delle Checche. Diverse le vetture che sono rimaste ferme per problemi tecnici, sempre nella provincia, e che hanno avuto necessità di ricorrere al carroattrezzi per la rimozione. Rafforzati, come annunciato dal questore Pietro Milone, i controlli nei principali punti di aggregazione e vicino ai luoghi di culto.