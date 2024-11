Fratres San Gimignano. Nencini è il presidente

Nuovo presidente del gruppo Fratres di San Gimignano. Nella carica è adesso Fabrizio Nencini, già vice della sezione turrita dei donatori di sangue della quale è componente da ventuno anni. La prima menzione di Nencini è per il suo predecessore nel ruolo: "Ringrazio Silvio Viti – afferma Nencini – per lo straordinario, prezioso lavoro compiuto nel suo quadriennio al vertice. A livello provinciale siamo la terza sezione Fratres, la prima è Poggibonsi, per il numero di donazioni: siamo a quota 400 in questo 2024 e l’intento è varcare la soglia delle 500 per continuare a fornire in maniera consistente il nostro contributo disinteressato alle esigenze della comunità. Tanti i volontari che offrono il loro apporto, anche in occasione delle varie manifestazioni da noi organizzate. In più collaboriamo con le altre sezioni Fratres e con le Avis". Un’associazione in salute, è il caso di dire… "Sì, grazie anche all’entusiasmo di tanti giovani – spiega Nencini – che seguono le nostre iniziative. Un under 25 è parte integrante del Consiglio e siamo soddisfatti del sostegno alla causa ad opera delle nuove generazioni". Il direttivo Fratres di San Gimignano, oltre che dal presidente Nencini, è formato dal vice Andrea Martini, dalla segretaria Valentina Giubbolini. Quindi l’amministratrice Donella Mugnaini e i consiglieri Ilaria Bruni, Adele Andreuccetti, Mario Biotti. Tra i programmi per la sensibilizzazione alla donazione di sangue, le maglie con impresso il logo Fratres per i baby calciatori del San Gimignano e per le ragazze della Apd San Gimignano Volley. "Anche attraverso la pratica agonistica, è possibile estendere l’invito a donare sangue", conclude Nencini.

Paolo Bartalini