Fratres, la famiglia cresce. Durante i giorni del Pigio ben sedici nuovi donatori

Buone nuove per il mondo del volontariato. Si allarga di nuovi giovani la famiglia del gruppo Donatori Fratres di Poggibonsi. Durante la due giorni della manifestazione ‘Il Pigio’ si sono iscritti ben sedici nuovi donatori. Un fine settimana intenso in cui i Fratres poggibonsesi erano presenti alla nota festa del capoluogo valdelsano con una propria postazione. La positiva notizia arriva dalla sede di Via Volta dove la segreteria Fratres ha fatto i conti e con i nuovi acquisti il numero dei donatori attivi vola oltre mille e centocinquanta. "Ringrazio gli organizzatori de Il Pigio di averci ospitato - sottolinea Giovanni Forconi, presidente Fratres Poggibonsi – e l’ottimo risultato è stato possibile grazie alla generosità dei nuovi volontari, quasi tutti molto giovani, che hanno deciso di firmare questo bel gesto di altruismo e grazie anche alla massiccia campagna di promozione della donazione (anche social) che il nostro Consiglio porta avanti da tempo". Il Presidente Forconi punta molto sul bacino dei giovani. Non ultima, in questo senso, la lezione/conferenza che si è svolta nell’Auditorium del locale Istituto d’Istruzione Superiore "Roncalli". In cattedra, la Dottoressa Antonella Bertelli, medico e consulente Fratres, che con dovizia di particolari ha parlato di donazione del sangue e dintorni. "Studentesse e studenti – sottolinea Forconi – si sono dimostrati sensibili al tema della donazione del sangue e da questo incontro, oltre a fare informazione, abbiamo registrato una dozzina di nuovi donatori, un vero successo, come quello del Pigio". Recentemente i Fratres hanno firmato una campagna di sensibilizzazione il cui slogan recitava: "Siete giovani? Allora donate il sangue!". Alcuni giovani donatori, seguendo l’hashtag nazionale #iostoattentomadono, si sono messi in gioco per invitarne altri a donare. "Mi rivolgo di continuo ai giovani, che sono il nostro futuro – afferma Forconi - c’è bisogno anche di voi. Se ancora non siete donatori venite ad iscrivervi". "Ogni giorno in Italia – aggiunge Forconi - oltre 1.800 persone hanno necessità di trasfusioni e questo fabbisogno non si ferma mai. Spesso ci sono giornate critiche in cui vengono anche rimandate delle operazioni chirurgiche".

Fabrizio Calabrese