Fratelli d’Italia all’attacco: "Cittadinanza onoraria?. Beffa ai figli di immigrati"

Cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati stranieri nati e residenti a Poggibonsi: esplode la polemica a livello politico in ambito locale. "Si tratta solo di una beffa ai danni dei figli degli immigrati", si afferma da Fratelli d’Italia, in una nota a firma del deputato Francesco Michelotti, del coordinatore comunale di Poggibonsi, Manfredi Biotti, e dei consiglieri comunali di FdI Maria Carolina Roselli e Gianni Martinucci, con riferimento alla mozione approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale (voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, promotori del documento, e di Rifondazione comunista e di Vivi Poggibonsi).

"Trattandosi di un atto puramente simbolico – dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia – la mozione non porta ai figli di immigrati alcun diritto o possibilità in più e in secondo luogo squalifica e banalizza coloro che hanno lavorato duro per ottenere, secondo le regole e la legge, la cittadinanza italiana. Che è e rimane una cosa seria. Il sindaco Cenni, da poco insediato, imposta le politiche dell’amministrazione sull’ideologia".

L’attenzione si sposta su altri aspetti fondamentali per la realtà di Poggibonsi, secondo Fratelli d’Italia: "Ci sono imprenditori, liberi professionisti, cittadini, che aspettano interventi e risposte immediate su problemi concreti della città. Invece dei gesti simbolici e inutili, invitiamo il sindaco a occuparsi delle problematiche reali di Poggibonsi".

Nel comunicato si indicano anche alcuni punti sui quali, a parere di Fratelli d’Italia, l’amministrazione locale dovrebbe prestare attenzione: "Cominciamo dalle necessarie varianti al piano operativo e al piano strutturale, dal sostegno alle imprese, dalla riqualificazione del centro storico, dalla sicurezza della città".

Aspetti che FdI considera prioritari per la città di Poggibonsi. "Ma il Pd non li prende in considerazione, preferendo azioni simboliche che non servono a niente e a nessuno", concludono Michelotti, Biotti, Roselli e Martinucci.